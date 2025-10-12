Emekli doktorların maaş isyanı: Şimdi de SGK’den hata kesintisi şoku

Düşük emekli maaşlarına isyan eden emekli doktorlar bir de maaş kesintisi sorunu ile başa çıkmaya çalışıyor.Türk Tabipleri Birliği (TTB), maaşlarda gerekçesiz ve önceden bildirim yapılmaksızın kesinti yapılması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptı. Kesintilerin 2023 yılına ait maaş artışlarının yanlış hesaplanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanı Dr. Mehmet Çakmak, “Hekimlerin büyük kısmı, açlık sınırına yakın maaşlarla yaşamaya çalışıyor. Nitekim dört emekli hekimden üçü, geçimini sağlayamadığı için tekrar çalışmak zorunda kalıyor. Bu da onları düşük ücretle, daha olumsuz koşullarda çalışmak zorunda bırakan özel sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor” dedi.

Türkiye’de yoksulluk sınırının 91 bin 109 TL olduğunu ve hiçbir emekli hekimin bu seviyede maaş almadığı belirten Çakmak, “Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamında emekli olan hekimlerin maaşları 16-18 bin TL arasında değişiyor; bu sayılar 27 bin 970 TL olan açlık sınırının bile altında kalabiliyor. Bu nedenle 70, hatta 94 yaşındaki hekimler bile işyeri hekimliği yaparak çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL DESTEK İHTİYACI’

Dr. Çakmak, “Kesintilerin gerekçesi olarak, çalışırken alınan döner sermaye ödemelerinden kaynaklanan manuel hatalar gösteriliyor. Bazı hekimlere fazla, bazılarına eksik ödeme yapıldığı tespit edilmiş; eksik ödemeler tamamlanırken fazla ödemeler maaşın dörtte birini geçmeyecek şekilde ve faizsiz olarak geri alınmaya başlanmış. Yetkililer, bu işlemlerin son beş yılı kapsadığını ve eksik bildirimlerin telafi edileceğini ifade etti” diye konuştu.

Emekli hekimlerin karşılaştığı ekonomik sorunların yanı sıra, yaşla birlikte artan sağlık ve yaşam ihtiyaçlarında da ciddi bir sosyal destek ihtiyacı yaşadığını söyleyen Çakmak, “Beklenen yaşam süresi uzadıkça birçok emekli hekim kendi bakımını sürdüremez hale geliyor ve huzurevi gibi kurumlara ihtiyaç duyuyor. Ancak mevcut emekli maaşlarıyla huzurevi giderleri dahi karşılanamıyor” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini ve görüşmeden olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını aktaran Çakmak, “Olumlu izlenimlerle ayrıldık. Ancak bu tür hizmetlerin yalnızca yerel yönetimlere değil, esas olarak devlete ait bir sorumluluk olduğunu unutmamak gerekir” diye konuştu.