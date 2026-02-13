Emekli Koramiral Aydan Erol hayatını kaybetti

Emekli Koramiral Aydan Erol, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Erol’un cenazesi yarın İstanbul’daki Selimiye Camiinden Öğle vakti kılınacak namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AYDAN EROL KİMDİR?

Emekli Koramiral Aydan Erol, Türk Deniz Kuvvetleri'nde uzun yıllar boyunca önemli görevler üstlenmiştir. Erol, 1998 yılında emekliye ayrılmıştır.

Ayrıca Erol, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası almış, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti. Erol’a cezevindeyken kanser teşhisi konulmuştu.

YANKI BAĞCIOĞLU VE CEM GÜRDENİZ'DEN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Erol'un hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"YİNE BİR İYİYİ KAYBETTİK"

Yankıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir iyiyi kaybettik… FETÖ’cülerin iftiralarını onuruna yediremeyen, yaşadığı kederin sağlığını bozduğu emekli Koramiral Aydan Erol’u kaybettik. Harp Filosu Komutanı olduğu dönemde karargâhında muhabere subayı olarak görev yapma onuruna eriştiğim, Bahriye’ye büyük katkıları olan Komutanımızın aziz ve yiğit ruhu şad olsun. Yattığı yerde huzur bulsun, mekanı cennet olsun."

"ROTASI CENNET OLSUN..."

Gürdeniz ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1995-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yapan ve Kardak Krizinin başarı ile yönetilmesinde önemli rol oynayan; kıta ve karargah görevlerinde Deniz Kuvvetlerimize büyük katma değerler üreten; FETÖ'cülerle aynı saftaki savcının 28 Şubat iddianamesiyle 420 gün Silivri Cezaevinde esir tutulan ve 1 Kasım 2022 tarihinde tahliye edilen, çok kıymetli büyüğüm, bahriyenin yetiştirdiği mümtaz amirallerden Deniz Harp Okulu 1959 mezunu Koramiral (e) Aydan Erol'u bugün kaybettik. Üzüntümüz çok büyüktür. Kendisine Rahmet; Ailesi ve yakınları ile büyük ve köklü bahriye camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rotası cennet olsun."