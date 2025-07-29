Emekli polis, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Olay, Salıpazarı ilçesi Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi.

Emekli polis C.Ç., kendisine ait arazide amcasının oğlu Bahittin Çakır'ı boğaz ve göğüs kısmından tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAZİ MESELESİ

Ekipler, Bahittin Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli kaçarken, cinayetin arazi meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Diğer yandan şüpheli C.Ç.'nin 'Güveni kötüye kullanma, 'Kasten yaralama' ve 'Hakkı olmayan yere tecavüz' gibi suçlardan 6, Bahittin Çakır'ın 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 2 kaydı bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.