Emekli ve işçi zam beklerken, Şimşek ‘enflasyonun üzerinde zamlar’ yapıldığını söyledi

Geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kalan emekliler, ücretlerinde iyileştirme beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konuda Meclis’e sunulan önergelere verdiği yanıtlar dikkat çekti. Ekonomide “dezenflasyon sürecine girildiğini” savunan Şimşek, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştır” dedi.

Enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler ücretlerine zam için iktidardan bir adım beklerken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Başkanlığı’na emeklilerle ilgili DEM Partili Sevilay Çelenk’in sunduğu önergeye yanıt verdi. Çelenk önergesinde “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla yaşlılık aylığı alanların sayısı 12 milyon 183 bine ulaşmıştır. Bu kişilerin 2 milyon 139 bini Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında kayıtlı olarak çalışmaya devam etmektedir. Yalnızca yılın ilk dört ayında bu sayıya 35 bin kişi daha eklenmiş, böylece emeklilerin yaklaşık yüzde 17,5’i kayıtlı şekilde çalışır hâle gelmiştir. Kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu oran daha da yüksektir” diyerek “Yurttaşların geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden işgücüne katılmalarını önleyecek şekilde, emekli maaşlarını iyileştirmeye yönelik bir planınız var mıdır?” sorusunu yöneltti. Önergeye yanıt veren Bakan Şimşek, “uyguladıkları ekonomi programı sayesinde dezenflasyon sürecine girildiğini” savundu. AKP döneminde en düşük emekli aylığının yüzde 621 arttığını belirten Şimşek “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Şimşek, önergede 65 yaş ve üzeri çalışanların çalışma koşullarına yönelik soruların ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu söyledi.

IŞIKHAN, 2025’TE HİÇ ÖNERGE YANITLAMAMIŞ

TBMM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 8 ayı geride kalan 2025 yılı içerisinde kendisine yöneltilen hiçbir önergeye yanıt vermediği görülüyor. Yine Meclis’in internet sitesindeki kayıtlarda; Işıkhan’ın en son geçen yılın eylül ayında bir önergeye süresi içinde yanıt verdiği belirtiliyor. Işıkhan’ın yanıtlamadığı önergelerde “Asgari ücretliye yönelik bir ek zam gündeminizde bulunmakta mıdır? En düşük emekli aylığının 2002 yılında olduğu gibi asgari ücretin yüzde 40 fazlası olarak belirlenmesi adına bir çalışmanız var mıdır? En düşük emekli maaşının açlık sınırının üstünde olmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Ortalama bir evin kira bedelinin dahi altında olan emekli maaşının, emekli bir ailenin geçimi için yeterli olacağı kanaatinizin gerekçesi nedir?” gibi sorular yer alıyor.