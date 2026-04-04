Emekli yurttaştan 'erken seçim' çağrısı: 'Dayanacak gücümüz kalmadı. Emeklinin, gençlerin, çiftçinin ve esnafın istediği sandıktır'

CHP'nin Kütahya'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir yurttaş, emekliye insanca yaşayacak bir maaş istediklerini belirterek, "Halkın seçtiği insanları tutuklamakla demokrasi olmaz. Biz bir an önce seçim istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı artık. Emeklinin istediği sandıktır. Gençlerin istediği sandıktır. Çiftçinin istediği sandıktır. Esnafın istediği sandıktır. Çocuğumuza harçlık veremiyoruz, dengeli beslenemiyoruz, pazara gidemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz" dedi. Bir başka emekli yurttaş ise, "Bizim devletimizden, hükümetimizden isteğimiz şu 3-5 günümüzü rahat geçirmek. Benim yaşım 79'un içinde. Hala ben çocuklarıma bakıyorum. Asgari ücret 28 bin lira. Evi olmayan kişi bu parayla nasıl geçinecek" diye sordu.

Mitinge katılan emekli bir yurttaş, çiftçilik yaptığını belirterek, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkati çekti. Mazotun 80 liraya yaklaştığını kaydeden yurttaş, "Yaşamıyoruz, bizim ki yaşam değil. Ben istediğimi alamıyorum, İstediğim yere gidemiyorum. Benim cebimde para yok. Onun için buraya geldim. Ben buraya daha önce hiç oy vermemiştim şimdi oyumu CHP'ye verceğim" dedi.

"EMEKLİ ŞU AN SÜRÜNÜYOR"

"Emekli şu an sürünüyor" diyen bir diğer yurttaş, emekli maaşlarının açlık sınırının altında olmasına tepki gösterdi. Vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Emekliye insanca yaşayacak bir maaş istiyoruz. İntibak yasası istiyoruz. 2008'de bu AK Parti iktidarı, emeklinin elindeki hakları aldı. 5510 sayılı yasa ile emeklinin haklarını aldı. 17 milyon emekli sürünüyor. Açlık sınırının altında bize maaş veriyor. Böyle bir şey olmaz. Emeklilerin tek istediği insanca yaşamak, onurlu yaşamak. Biz yıllarca sosyal güvenliğe prim ödedik. Biz şu an sosyal atık gibi muamele görüyoruz. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Bunun için biz buradayız. Bunun için sesimizi duyurmak istiyoruz."

"HALKIN SEÇTİĞİ İNSANLARI TUTUKLAMAKLA DEMOKRASİ OLMAZ"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara da tepki gösteren yurttaş, "Bu bizim için bir siyasi operasyondur. Bunun bir hukuki yanı yoktur" ifadelerini kullandı. Emekli vatandaş, şöyle devam etti:

"Halkın seçtiği insanları tutuklamakla demokrasi olmaz. Biz bir an önce seçim istiyoruz. Emekli olarak ben şahsen erken seçim hemen seçim istiyorum. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı artık. O kadar çok hukuksuzluklar yapılıyor ki bu hukuksuzluklara dayanamıyoruz. Bir an önce sandığı getirsinler. Emeklinin istediği sandıktır. Gençlerin istediği sandıktır. Çiftçinin istediği sandıktır. Esnafın istediği sandıktır. Erken seçimdir. Hemen seçim istiyor insanla. Kütahya iktidarın kalesidir. Burada bile insanlar seçim istiyor. Dayanılacak yeri kalmadı artık. En büyük paramızdan bir kilo patlıcan alıyoruz ya. Çocuğumuza harçlık veremiyoruz, dengeli beslenemiyoruz, pazara gidemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz. Ben dünyada böyle bir rezillik görmedim. Bunların değişmesi için seçim istiyoruz."

75 yaşındaki bir yurttaş ise, 17 bin lira emekli maaş aldığını söyleyerek, "Ben işçiyim, köylüyüm, ben koyun güttüm, ben öküz de güttüm, madende de çalıştım" dedi. Emekli yurttaş, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman AKP'nin, Devlet Bahçeli'nin, Desticilerin, o HÜDA-PAR'cıların tapulu malı değildir bu ülke. Bu ülkede herkes askerlik yapmıştır, yapacaktır. Yapmaya da devam edeceğiz. Yaşadığımız sürecede korumaya da devam edeceğiz. Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliğini, vatandaşlığını korumak için buradayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayım. Mustafa Kemal'in askerlerinin yanındayım. Korkmuyorum kimseden. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Ben ilkokuldan beri Cumhuriyet Halk Partiliyim. Olmaya devam ediyorum. Her kademesinde görev yaptım. Ayakkabısız da koştum, dövüldüm de sövüldüm de ezildim de ama eğilmedim, eğilmeyeceğiz. Türk halkı eğilmeyecektir. Hiç kimse kendini bir şey zannetmesin."

CHP ve Lideri Özgür Özel'e destek vermek için mitinge geldiğini dile getiren bir yurttaş, "Türkiye'nin durumunu gördüğümüz için emekliler, asgari ücretliler için kısacası halkımız için buradayız. Adalet için hak, hukuk, diyoruz" diye konuştu. Emekli olduğunu ve zor geçindiğini aktaran vatandaş, "Bu bir parti tutmak değil. Bu bizim halkın hakkını, hukukunu, gelecek neslin güzel bir yaşam sürebilmesi için bunları yapıyoruz" dedi.

"Hak, hukuk ve adaletin olduğu yerde bunun hiçbir zaman olmasını istemem" diyen yurttaş, "Ben istiyorum ki, biz bu şartlarda yaşıyoruz ama gelecek nesilin, daha güzel, refah, hak, hukukun ve adaletin olduğu bir zamanda yaşamasını istediğimiz için buraya geldik. Biz halk olarak görevimizi yapıyoruz, desteğimizi veriyoruz. Başka bir mücadelemiz yok. Burada bir taraf tutmak veyahut da bir taraf olmak değil. Burada halkımızın, gelecek neslimizin daha güzel, daha müreffeh, daha refah seviyesinde yükselebilmesi için amacımız. Adalet herkes için sağlanmalı, herkes için adalet diyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞIM 79 HALA ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM"

Emekli bir vatandaş 34 yıl önce emekli olduğunu ve şu an 27 bin lira emekli maaş aldığını belirterek, "Eğer zamanında evimi yapmasaydım ben bu parayla geçinemezdim. Bizim devletimizden, hükümetimizden isteğimiz şu 3-5 günümüzü rahat geçirmek. Başka bir ihtiyacımız veya herhangi bir yerden beklentimiz yok. Benim yaşım 79'un içinde. Hala ben çocuklarıma bakıyorum. Neden? Yetmiyor. Asgari ücret 28 bin lira. Peki evi olmayan kişi bu parayla nasıl geçinecek? İki tane de çocuğu varsa, okula gidiyorsa bu toplum nasıl geçinecek" diye sordu.