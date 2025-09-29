'Emeklinin alım gücü eridi, maaş kiraya bile yetmez hale geldi'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığının emeklilerin yaşam standartlarını ciddi biçimde düşürdüğünü belirterek, “2005’te emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alınabiliyordu, bugün sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Maaşlar kiraya bile yetmez hale geldi” dedi.

Dilbaz, 2005 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada emeklinin aldığı 16 bin 881 liralık maaşın 22 bin 104 lira olan asgari ücretin altında kaldığını vurguladı. “Emekliler artık ülkenin en kırılgan ve en yoksullaşan kesimi haline geldi” diyen Dilbaz, “Bir zamanlar emeğinin karşılığını alan, çalıştığı yılların hakkıyla huzurlu bir emeklilik hayali kuran insanlar bugün temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

"20 YILDA SOFRADAN EKMEK VE SİMİT EKSİLDİ"

Dilbaz, emeklinin günlük alım gücündeki kaybı çarpıcı rakamlarla anlattı: "2005’te bir emekli maaşıyla 1344 adet ekmek alınabilirken, bugün bu sayı 1125’e düştü. 2005’te 1092 simit ve 874 bardak çay alınabilirken, bugün ancak 844 simit ve 844 bardak çay alınabiliyor. 2005’te en düşük emekli maaşıyla 12,36 adet çeyrek altın alınabilirken, bugün sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor."

Dilbaz, “20 yılda emeklinin sofrasından ekmek, çay, simit eksildi; en çok da kira ve altın fiyatları emekliyi vurdu. Emekliler için kira artık maaşın üçte biri değil, neredeyse bir buçuk katı haline geldi. Bu durum, emekliler için sürdürülebilir bir hayatı imkânsız hale getiriyor” dedi.

“EMEKLİLER YOKSULLAŞIYOR, ÇÖZÜM İÇİN ACİL ADIM ATILMALI”

Dilbaz, hükümete çağrıda bulunarak emeklilerin yaşam şartlarını iyileştirecek adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi: “Emekli maaşları, gerçek enflasyon karşısında erimiş durumda. Barınma, gıda ve sağlık harcamaları emeklilerin gelirlerini yutuyor. Maaşlar insanca yaşama yetecek seviyeye çıkarılmalı, kök maaş düzenlemesi yapılmalı ve emeklilere refah payı sağlanmalıdır.”