Emniyet'ten milyonlarca araç sahibine 'uyarı'

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü araç sahiplerini ilgilendiren uyarısını yaptı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na yazı gönderen EGM, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılması nedeniyle "Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler" kapsamında kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa tescil edilen (sıfır) yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan kamyon ve çekici cinsi motorlu taşıtlarda belediye ve mücavir alan sınırı ayrımı yapılmaksızın takograf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunu hatırlattı.

ZORUNLULUK UYARISI

EGM açıklamasının devamında, kanunun yakın zamanda yürürlüğe gireceğine değinerek mağduriyet yaşanmaması adına bu cinste araç alacakların bilgilendirilmesini talep etti.

Bu kapsama giren ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yıllarda üretilen taşıtlar ile gördükleri hizmet bakımından yönetmelikle muafiyet tanınan taşıtlarda takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmayacak.

CEZASI NE KADAR?

Araçlarda nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere 1000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ve kullanmayanlara da 75'er bin lira idari para cezası verilecek.