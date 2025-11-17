Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emsal karar... Evli çift dava açtı, Yargıtay düğün fotoğrafçısını suçlu buldu!

Emsal karar... Evli çift dava açtı, Yargıtay düğün fotoğrafçısını suçlu buldu!

17.11.2025 13:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Emsal karar... Evli çift dava açtı, Yargıtay düğün fotoğrafçısını suçlu buldu!

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, düğün fotoğraflarının izin alınmadan albüm yapılıp müşterilere örnek olarak gösterilmesinin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Elazığ'da yeni evlenen bir çift, anlaştıkları bir fotoğrafçıya düğün fotoğraflarını çektirdi. Bir müddet sonra fotoğraflarının kendilerinden habersiz albüm yapılarak iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrenen çift, savcılığa şikâyette bulundu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada hakim karşısına çıkan sanık, yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

FOTOĞRAF "KİŞİSEL VERİ" NİTELİĞİNDE

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fotoğrafların "kişisel veri" niteliğinde olduğuna işaret ederek, sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu.

Fotoğrafların, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunulduğu ifade edilen Yargıtay kararında, sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği bildirildi.

Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" belirtildi.

Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay'ın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

İlgili Konular: #yargıtay #ceza #düğün #fotoğrafçı

İlgili Haberler

Soyadı kararı sonrası yargıda yeni gündem: Kadının kütüğü davası AYM’de!
Soyadı kararı sonrası yargıda yeni gündem: Kadının kütüğü davası AYM’de! Kadının kocasının soyadını alması kararını iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin önüne bu kez de “evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır” düzenlemesinin iptali geldi. “Kadının evlendikten sonra kocasının soyadını alması düzenlemesini eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal eden Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini 6 Kasım’da yapacak.
Yargıtay’dan TikTok paylaşımına boşanma kararı
Yargıtay’dan TikTok paylaşımına boşanma kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sosyal medya hesabında aşırı makyajla tanımadığı erkeklerle video paylaşmasını, evlilik birliğini temelinden sarsan davranış olarak değerlendirip boşanma sebebi saydı.
Yargıtay’dan kritik karar: Ev sahipleri kiracılardan o belgeyi talep edebilecek
Yargıtay’dan kritik karar: Ev sahipleri kiracılardan o belgeyi talep edebilecek Kira sözleşmelerinde senet uygulaması tartışma yaratıyor. Uzmanlar, kira bedeli ve depozito dışında senet imzalanmaması konusunda uyarıyor. Kiracılar haklarını korumak için dikkatli olmalı.