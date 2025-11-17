Yargıtay’dan kritik karar: Ev sahipleri kiracılardan o belgeyi talep edebilecek

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları her geçen yıl artıyor. Bazı ev sahipleri kiralama sırasında ek teminatlar talep ediyor; kimi kefil istiyor, kimi sabıka kaydı kontrol ediyor, kimi ise banka hesap özeti talep ediyor. Hatta bazı ev sahipleri, 12 aylık sözleşmelerde her ay için ayrı senet talep ediyor.

SENETLE KİRA YASAL MI?

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, mal sahibi kira borcunu garanti altına almak amacıyla senet talep edebilir. Kiraz, "Senet talep etmesinde Yargıtay herhangi bir hukuka aykırılık görmüyor" dedi. Kimileri teminat olarak, kimi de kira alamama riskine karşı "Senet şart" diyor. Uzmanlar ise yurttaşları her senede imza atılmayacağına dair uyarırken kira bedeli ve depozito bedeli dışında kiracıdan senet talep edilemeyeceğini belirtti.

DEPOZİTO SENEDİ ÜÇ AYI GEÇEMEZ

Depozito bedeli için düzenlenen senette de bir şart var. Kiraz, depozito için verilecek olan senedin üç aylık kira bedelini geçemeyeceğine dikkat çekiyor. Üç aydan fazla istenecek senedin geçerli olmayacağını söyleyen Kiraz, "Bunun haricinde herhangi bir alacak kalemi için; demirbaşlar ve eşyalar için, apartman aidat borçları benzeri bir takım borçlar için senet düzenlemek zorunda değildir" ifadelerini kullandı. Üç aydan fazla senet, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" kapsamına giriyor.

KİRACI SENETLERE İMZA ATMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kiraz şu açıklamalarda bulundu: