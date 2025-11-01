Enkaz bölgesine giden CHP’li Zeybek uyardı! “Sistem bitik durumda!”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de metro güzergahının bulunduğu bölgede bir bina çökmüş, aralarında 12 ve 14 yaşındaki çocukların da olduğu aynı aileden dört kişi hayatını kaybetmişti.

Bugün enkaz alanına giden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybek’e, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan da eşlik etti.

"GÖRDÜKLERİMİZ ÇOK AĞIR..."

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gördüklerimiz ne yazık ki çok ağır. Durum vahim” ifadelerini kullandı. Yapı güvenliği ve denetim eksikliğine dikkat çeken Zeybek, şu çağrıyı yaptı:

"İl Başkanımız Erdem Arcan, Milletvekilimiz Nail Çiler, Gebze İlçe Başkanımız Gökhan Orhan, Darıca İlçe Başkanımız Hüseyin Cihan Özaltan ile birlikte çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunduk.

Gördüklerimiz ne yazık ki çok ağır…

Durum vahim ACİLEN sadece TOKİ ya da kamu kurumları ya da belediyeler eliyle değil.

Türkiye'nin en gelişmiş sektörü dediğimiz müteahhitlik sektörünün de devreye sokularak kamu finansman kaynaklarından yurttaşlarımız lehine faizsiz olarak uzun vadeli biçimiyle devreye sokularak riskli yapı stokunun iyileştirilmesinden BAŞKA ÇIKAR YOLU YOKTUR!

Henüz 29 Ekim’de yaşadığımız yıkımın acısı dinmeden, aynı sokaklarda yeni binalar çatırdıyor.

Gebze’de ölümle yaşam arasındaki mesafe artık birkaç beton parçasına kadar daraldı.

Çünkü sistem tam anlamıyla bitik durumda!

1999 depreminin ağır etkilediği Gebze kuşağında aradan 26 yıl geçmesine rağmen ne denetleme sistemimiz ne de cezalandırma mekanizmamız işler hale getirilebildi."