EPDK'den 'akaryakıt' açıklaması: 'Bazı noktalara ikmal güçlüğü yaşanıyor'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:02

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:02

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada bölgede deprem öncesinde 10 ilde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından yüzde 100'ün üzerinde artışla yaklaşık 13 milyon litreye ulaştığı belirtildi.

İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebi ile kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşandığı belirtilen açıklamada, "Bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23.6 milyon lirte olup, bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15.3 milyon litre seviyesinde. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir" denildi.

Açıklamada stok sorunu söz konusu olmadığına da dikkat çekildi.