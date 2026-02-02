Epstein dosyasının Türkiye bağlantıları araştırılsın istediler! CHP’nin araştırma önergesi iki yıldır Meclis’te bekletiliyor…

CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, ABD’li milyarder Jeffrey Epstein dosyasının Türkiye bağlantılarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu araştırma önergesinin iki yıldır Meclis’te bekletildiğini açıkladı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma sert tepki gösterdi.

Kılıç, 16 Ocak 2024’te verdiği önergenin hâlâ gündeme alınmadığını belirterek, Epstein dosyasının yalnızca ABD’yi ilgilendiren bir dava olmadığını vurguladı. “Epstein dosyası yalnızca ABD’nin değil, uluslararası bir karanlığın dosyasıdır. Ve evet, bu karanlığın Türkiye’ye uzanan bağlantıları vardır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden durumu hatırlatan Kılıç şunları söyledi:

“16 Ocak 2024’te,

Epstein dosyasının Türkiye bağlantılarının araştırılması için TBMM’ye Araştırma Önergesi verdim. İki yıldır Meclis’te bekletiliyor.

Epstein dosyası yalnızca ABD’nin değil, uluslararası bir karanlığın dosyasıdır.

Ve evet, bu karanlığın Türkiye’ye uzanan bağlantıları vardır.

Burak Oğraş gibi çocukların ölümü tesadüf değildir. Üzeri örtülen her dosya, korunmaya çalışılan bir düzenin parçasıdır.

Ama şüpheli biçimde hayatını kaybeden çocukları da, faili meçhul bırakılan dosyaları da unutmadık.

Bu dosyalar zamana bırakılarak kapanmaz.

Çocukların adı unutturularak adalet gömülemez.

Şüpheli çocuk ölümlerinin, istismar ağlarının ve karanlık ilişkilerin takipçisiyiz.”