Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti. Peki, Erdeniz Şen kimdir? Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen neden öldü?

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

Büyükelçi Erdeniz Şen, 12 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğdu ve 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girip çeşitli birimlerinde görev yapan Şen, merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulunan Şen, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Bahreyn, Roma ve Vaşington büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlendi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu olarak görev yapan Şen, 9 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atandı.

ERDENİZ ŞEN ÖZEL HAYATI

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıdır.