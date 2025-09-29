Erdoğan ‘1-2 yılda bitireceğiz’ dedi ama... MUGEM uçak gemisi için en az 6 yıldan bahsediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin “İnşasına yeni başlanan ikinci uçak gemimizin ne zaman donanmaya katılacağı belli mi?” sorusuna, “Bu konunun sorumluluğu birinci derecede Deniz Kuvvetleri Komutanımıza aittir ve özellikle de Millî Savunma Bakanımız Yaşar Güler de işin takibini yapıyor. Zaman olarak ‘şu zaman bitecek’ diye bir ifade kullanırsak bu biraz abartılı olur. Ama herhalde 1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz” dedi.

‘EN AZ 6 YIL SÜRER’

Erdoğan’ın sözlerinin ardından savunma sanayisi uzmanları, Millî Uçak Gemisi’ni (MUGEM) iki yılda bitirmenin çok zor olduğunu söyledi. Savunma analisti Kozan Erkan, sosyal medya hesabından, “1-2 seneye bitirirsek İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin ürettiği Essex sınıfından daha hızlı üretmiş oluruz. Bu büyüklükte gemi için Çin’den daha hızlı inşa etmiş oluruz. Bu iki sene, tasarımın bitmesi anlamındadır” dedi. Erkan, gemide kullanılacak ABD menşeli motorların da henüz sipariş edilmediğini anımsatarak, “İki senede bitirmek için LM 2500’lerin çoktan sipariş edilmesi gerekirdi. ABD kaynaklarında böyle bir bilgi yok. O tanım kesinlikle tasarım bitiş tarihi” ifadelerini kullandı. Erkan, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede de, “Genelde uçak gemilerinin inşası 10 yıl alır. Biz daha basit gemi yapıyoruz, 6-7 yıl olsun. Cumhurbaşkanı ‘2 yılda inşası bitecek’ dedi ama muhtemelen farklı bir şey söylemeye çalıştı. 2 yılda bitirirsek, dünya tarihinde olmayan bir hızla uçak gemisi üretmiş oluruz” değerlendirmesini yaptı.

MUGEM’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisi MUGEM’in inşasına 2 Ocak 2025’te başlandı. 285 metre uzunluğa ve 72 metre genişliğe sahip olacak geminin üzerinde 30’u hangarda 20’si güvertede olmak üzere 50 hava aracı konuşlanabilecek. İnsansız savaş uçakları Bayraktar KIZILELMA ve TUSAŞ ANKA-3’ün yanı sıra Bayraktar TB3 SİHA ve jet eğitim uçağı TUSAŞ HÜRJET’in deniz versiyonunun bu gemi üzerinden faaliyet göstermesi planlanıyor. MUGEM’in menzili ise 10 bin deniz mili olacak. Bu, Türkiye-New York arası yakıt ikmali olmadan gidiş-geliş yapabileceği anlamına geliyor.