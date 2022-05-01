Erdoğan '200 liracık' demişti: AKP'li isimler 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih etti!

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:22

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde katıldıkları iftar dönüşü 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih etti.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, “‘Köprüyü pahalı bulan feribota binsin’ dediler ve yaptılar. 6 dakikada geçiş yerine 25 dakikada geçişi tercih etmenin tek sebebi var; 200 liracık" dedi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise "Köprü geçişi pahalı geldi galiba" yorumunu yaptı.

Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, 28 Nisan’da, Gelibolu'da birtakım ziyaretlerde bulundu. Turan ve İskenderoğlu, daha sonra AKP Gelibolu İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftara katıldı. İftar sonrası Lapseki’ye geçen Turan ve İskenderoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş ücretini "200 liracık" olarak açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yerine feribotu tercih etti.

"KÖPRÜ GEÇİŞİ PAHALI GELDİ GALİBA"

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu’nun feribotta çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, “‘Köprüyü pahalı bulan feribota binsin’ dediler ve yaptılar. 6 dakikada geçiş yerine 25 dakikada geçişi tercih etmenin tek sebebi var; 200 liracık" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise söz konusu fotoğrafa, "Köprü geçişi pahalı geldi galiba" yorumunu yaptı.