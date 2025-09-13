Erdoğan'a Dolmabahçe'de Togg hediyesi

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Togg T10F teslim etti.

Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un 15 Eylül'de ön siparişe açılacak olan ikinci modeli olan T10F ile test sürüşü yaparken araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

TOGG T10F

Togg T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.

Model V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) olarak çeşitli seçeneklerle satın alınabilecek.

TOGG T10F MENZİL

160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulurken bu modellerde ortalama menzil ise 350 km ve 623 km olarak kaydedildi.

700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD ise 88,5 kWh bataryasıyla ortalama 523 km menzile ulaştığı ifade edildi.

TOGG T10F SATIŞ TARİHİ

Togg'un 15 Eylül itibarıyla Türkiye’de ön sipariş dönemini başlatmayı planladığı açıklandı. Avrupa'da ön sipariş tarihi ise 29 Eylül’de başlayacak.