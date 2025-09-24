Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu: O isimler kim?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında ABD'de temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, dün Türkevi binasında bir çiftin nikah şahidi oldu. Yeni evlenen çift, görevleri nedeniyle New York’ta bulunduklarını açıkladı.

"GURURLUYUZ, CUMHURBAŞKANIMIZIN PERSONELİYİM"

Çift, A Haber mikrofonuna konuştu. AKP Genel Merkez'de dış ilişkiler başkan yardımcısı olduğunu söyleyen damat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklama esnasında bize de böyle önemli bir günde vakit ayırdı. Bu mutlu günümüzde şahit olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gelin ise, "Gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın personeliyim. Bu yoğun temposunda vakit ayırdığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.