23.09.2025 10:59:00
Erdoğan, babası öldüğünde başsağlığı dilemişti: Mabel Matiz ile telefon konuşması yeniden gündem oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında şarkıcı Mabel Matiz’i arayarak Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı nedeniyle taziyelerini iletmişti. Matiz'e soruşturma başlatılmasının ardından o görüntüler yeniden gündem oldu.

'Perperişan' isimli şarkısına soruşturma açılan Mabel Matiz, ifade vermek için dün adliye gitti.

Ünlü şarkıcı, ifadesinde; "Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yer vermedim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Pişmanım" dedi.  Matiz hakkında soruşturma başlatıldığında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

ERDOĞAN ARAMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Mabel Matiz’in Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca vefat ettiğinde Matiz'i aramıştı. Karaca, 22 Şubat tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Erdoğan Mabel Matiz'e, "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak" demişti.

BAKANLIKLAR DEVREYE GİRDİ

Matiz'e 'Perperişan' isimli şarkısı için İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu.

