Erdoğan da maçtaydı: Tribünlerden 'Öcalan' protestosu

Türkiye milli takımı, Gürcistan'ı Kocaeli'de konuk etti.

Milliler, Dünya Kupası Elemeleri grup karşılaşmasında rakibini 4-1 mağlup etti. Maçı protokol tribününde çok sayıda devlet yetkilisi takip etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izleyenler arasında yer aldı. Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile mücadeleyi takip etti.

DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Erdoğan ve beraberindeki heyetin izlediği maçta tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat yükseldi.

Taraftarlar hep bir ağızdan, "Terörist mecliste konuşma mı yapar?" diyerek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a tepki gösterdi.

Yeni başlatılan sürecin protesto edildiği anlar maçın çarpıcı anları arasında yer aldı.