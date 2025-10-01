Erdoğan'ı ayakta karşıladılar: DEM Parti'den o hamleye açıklama

DEM Parti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM kürsüsüne geldiği sırada Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken DEM Parti'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Halk TV'de yaptığı açıklamada neden ayağa kaldıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Temelli, "Tabii ki biz mücadele ediyoruz ama bu mücadeleyi müzakere ile de sürdürmek istiyoruz. Müzakereye sahip çıktığımızı göstermek için bugün ayağa kalktık. Dedik ki meclisteyiz. Müzakereden kimsenin vazgeçmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hep beraber nasıl ki o komisyon çalışıyor, meclis de çalışsın. Kimse müzakereden vazgeçmek için ne bahane üretsin ne de ayağını sürüsün" dedi.

"DEM PARTİ'NİN BOYNUNUN BORCU"

Temelli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu müzakereler ama mücadeleden vazgeçmeksizin. Nedir o mücadele? Demokrasi mücadelesidir. Demokrasi mücadelesinde muhalefet bir aradadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu ülkeye barış gelecekse ülke demokratikleşecek. Ülke demokratikleşecekse mutlaka barış gelmeli. Bu ikisini bir arada sürdürmek de DEM Parti'nin zaten boynunun borcu.

Dolayısıyla müzakerenin de önünü açmak, mücadelenin de başarıya ulaşması için biz oradaydık. CHP dışarıdaydı.

Mücadelemiz demokrasi mücadelemiz bütün demokrasi güçleriyle beraber ki Muğla mitingi belki dikkatinizi çekmiştir. İlk defa bu kadar geniş katılımlı ilk defa bu kadar yapının bir araya geldiği güçlü bir muhalefet sahnesi oluştu orada. Doğamıza sahip çıktık. Emek mücadelemizle birlikteyiz. Kadın mücadelesiyle birlikteyiz. Velhasıl kısaca demokrasi mücadelesiyle birlikteyiz"

"GELMEMESİNİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ"

Temelli ayrıca, "Geçen yıl, aslında bir müzakere süreci söz konusu olmadığı için biz tepkimizi ortaya koyduk. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir müzakere sürecinin önünü açılması için Sayın Özgür Özel girişimleriyle bir normalleşme dönemi çabasındaydı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmemesini çok iyi anlıyoruz.

Bu konuda saygı da duyuyoruz bu eylemlerine. Tabii meşruiyet tartışmasını bir kenara koyalım. O çok karmaşık bir tartışma ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan muhalefeti bu denli yargı marifeti ile etkisizleştirmeye çalışan, siyasi tutsaklıklar yoluyla, kayyum yoluyla, ki bunun en büyük mağdurlarından biri biziz, işte Selahattin Başkan, Figen Başkan 9 yıldır siyasi tutsak binlerce arkadaşımızla beraber. 10 belediyemizde kayyum var. 3 CHP Belediyesi'nde kayyum var. Bu durumu protesto eden bir eylemliliği destekliyoruz. Ama bunu desteklerken bir fark da yarattık" ifadelerini kullandı.