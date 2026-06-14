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Erdoğan imzaladı: Muş-Bitlis'in sınırı yeniden belirlendi

Erdoğan imzaladı: Muş-Bitlis'in sınırı yeniden belirlendi

14.06.2026 08:43:00
Güncellenme:
İHA
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Erdoğan imzaladı: Muş-Bitlis'in sınırı yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlenerek resmiyet kazandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan; 12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki il sınırının tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulduğu belirtildi. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında alındı.

Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinatlara göre sınır hattı, Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi çeşitli noktalar üzerinden geçirilerek belirlendi.

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de giderilmiş oldu. Kararda ayrıca, tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı olduğu hükmüne de yer verildi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Sınır #Muş

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