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Resmi Gazete’de yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da yeni atamalar

Resmi Gazete’de yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da yeni atamalar

11.06.2026 00:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da yeni atamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararla Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse, HSK'nin yaptığı seçim sonucunda Yargıtay üyesi oldu. Image YENİ ATAMA KARARLARI Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay üyeliğine seçildiğine dair karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararla Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse, HSK'nin yaptığı seçim sonucunda Yargıtay üyesi oldu.

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YENİ ATAMA KARARLARI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay üyeliğine seçildiğine dair karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

İlgili Konular: #Resmi Gazete #yargıtay