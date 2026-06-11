Resmi Gazete’de yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da yeni atamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararla Karaköse, Yargıtay üyeliğine atandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gökhan Karaköse, HSK'nin yaptığı seçim sonucunda Yargıtay üyesi oldu.

YENİ ATAMA KARARLARI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın Danıştay üyeliğine seçildiğine dair karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.