Erdoğan'ın çağrısı talimata dönüştü: Kamu kurumlarına bayrak asılacak

Terör örgütü PKK'nin 'silah yakma töreni' sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" çağrısını yaptı.

Erdoğan'ın çağrısı ile kamu kurumlarına da bayrak asma talimatı gittiği öğrenildi. Okullara da bayrak asılması istendi. Konuya ilişkin "Tüm okullarımıza, kurumlarımıza, yöneticilerimize ve öğretmenlerimize duyuralım. Gerekeni en güzel şekilde yapalım" mesajı iletildi.

Bayraklar asıldıktan sonra, fotoğraf çekimi de istendiği öğrenildi.