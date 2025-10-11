AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyareti sırasında yaşanan bir diyalog gündem oldu.

Atanamayan bir öğretmen, kalabalığın arasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenerek Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi.

KURUM: NOT ALALIM, BURALI MISIN?

Öğretmen Murat Kurum’a, “Derdimi Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un ise öğretmene, “Tamam, not alalım. Buralı mısın?” diye sorduğu, öğretmenin de “Buralıyım, Rizeliyim” yanıtını verdiği duyuldu.

O anlar, Erdoğan’ın Rize temasları sırasında kameralara yansıdı.

Erdoğan'ın Rize ziyaretinde Murat Kurum'un atanamayan bir öğretmen ile diyaloğu dikkat çekti



"ATANMAK İSTİYORUM, İŞ İSTİYORUM"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen öğretmen, yaşadığı zorlukları da anlatarak sorununa çözüm bulunmasını istedi.

"2024 KPSS'den derece yaptım. Mülakatta beni kontenjan dışı yaptılar. 58 Bin adayın içinden 760. oldum. Ben derecemi kolay elde etmedim. 8 yıllık uğraşıyorum. Atanmak istiyorum iş istiyorum. Sayın Bakanım lütfen beni Cumhurbaşkanımızla görüştürün"