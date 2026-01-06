Erdoğan'ın seçim öncesi planını AKP'li Şamil Tayyar açıkladı

AKP eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, gündeme ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.

Tayyar son olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin seçim öncesi planını yazdı. "Başarılabilirse, seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur" dedi.

"2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE SOKULMASI PLANLANIYOR"

Tayyar, yeni dönemde partisinin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planladığı gelişmelere ilişkin şöyle konuştu:

"Tüm kamu çalışanlarının iş ve gelir şartlarını yeniden düzenleyen kapsamlı bir kamu reformunun bu yılın sonuna doğru somutlaşması bekleniyor.

Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor.

SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor.

Ayrıca, reel sektörün krediye ulaşım kolaylığı gibi bir dizi tedbiri bunlara ekleyebiliriz.

Refahın tabana yayılması ve ekonomideki genel iyileşmeyle birlikte temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi gibi toplumsal hayatın bir çok alanına dair reformlarla rüzgarın arkaya alınması düşünülüyor.

Başarılabilirse, seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur.

AK Parti rakipsiz kalır, Özel ilk seçimde adaya veda eder."