Erdoğan'dan kafa karıştıran yaralı sayısı açıklaması: 850 bin kişi uzvunu kaybetti

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:21

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:21

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber - ATV ortak yayınına katıldı. Erdoğan'ın canlı yayında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaştığı rakam akıllarda soru işareti yarattı.

Erdoğan depremde 850 bin kişinin uzuv kaybı yaşadığını söyledi. Ancak, AFAD 20 Mart'ta yaptığı açıklamada depremde yaralanan yurttaşların sayısının 107 bin 204 olarak açıklamıştı.

"850 BİN VATANDAŞIMIZ DEPREMDE UZVUNU KAYBETTİ"

Erdoğan, deprem bölgesinde 850 bin vatandaşımızın 'elini ya da ayağını kaybederek' engelli konumuna düştü dediği açıklama şu şekilde:

"Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. 850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek."