Erdoğan'dan transfer açıklaması: Profesyonel teklif geldi ama babam...

28 Kasım 2021 Pazar, 22:19

“Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması” programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların sorularına cevap verdi ve onlarla birlikte türkü söyledi.

Programın yapıldığı salona, sanatçı Metin Şentürk ve küçük bir kızın seslendirdiği “Beraber yürüdük biz bu yollarda” isimli şarkının eşliğinde giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lokman Ayva ve Metin Şentürk ile şakalaştı.

“METİN MAŞALLAHIN VAR”



Erdoğan, şarkının sonunda Metin Şentürk'e, “Metin maşallahın var” diye seslenince, Metin Şentürk de, “Siz başka bir duygu verince böyle oluyor” diyerek cevap verdi.

Erdoğan, salonda Lokman Ayva'yı gördükten sonra, “Metin, Lokman ile tanışıyorsunuz değil mi?” diye sordu. Metin Şentürk ise, “Onu gözüm bir yerden ısırıyor” diye esprili bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lokman nüktede Metin de senden geri kalmıyor” ifadelerini kullanınca salonda gülüşmeler oldu.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ"

AKP iktidarında engelli vatandaşlar için yapılan çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

19 yıldır; ‘AK Parti varsa, biz varsak engel yok' diyerek çalışmalarımızı kararlılıkla, samimiyetle sürdürüyoruz. Medeniyetimizin ayırıcı vasıflarından olan kerim devlet tasavvurunu günümüzün sosyal devlet ilkeleri ile birleştirerek yeniden yorumladık.

‘Yaratılanı severiz, Yaratan'dan ötürü' inancı ile hareket ederek ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletin şefkat şemsiyesi dışında kimsenin, hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel gayret gösterdik.

Türkiye'yi büyütürken, üretimi artırırken, istihdamı teşvik ederken 84 milyonun tamamını kucaklamaya gayret ettik, ediyoruz, edeceğiz. Engelli insanlarımıza eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik.

Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz politikalarla engelli kardeşlerimizle engelleri birlikte aştık.

2005 yılında çıkartılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldık.

2013 yılında yapılan bir başka düzenleme ile ‘özürlü', ‘çürük', ‘sakat' gibi incitici ibareleri tamamen kaldırdık. 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibariyle 535 bin 700'e ulaştı.

“İTRANSFER TEKLİFİ GELMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Nesim Turan'ın, “Spor aşkınız nereden geliyor?” şeklindeki sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

Ben 14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman İmam Hatip okulunda okuyordum. Amatör kümede futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Okul bitince İETT'ye transfer oldum.

Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti, ‘ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin.' İyi bir transfer teklifi gelmişti ama babama saygım çok ileriydi.

Babam da hafiften almazdı işi. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı bir şey yapmamız mümkün değildi. Futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu. Siyasete tüm ağırlığımızı verdik.

Siyasette o gün, bugündür devam ettik. Millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Bu ekiple de Türkiye'mizin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yani hizmetimizin gitmediği yer yok.

Yapacağımız çok şey var. Bundan da çok mutluyuz. Sizlerle mutluyuz. Bu aşk işidir. Neşet Ertaş, ‘Aşkınan koşan yorulmaz' diyor.





ERDOĞAN SORDU: ”İHRACAT NE ALEMDE?”

Akıllı baston teknolojisini geliştiren şirketin kurucusu olan görme engelli Kürşat Ceylan'ın söz alması üzerine Erdoğan, ”İhracat ne alemde?” diye sordu.

Kürşat Ceylan, çok yeni olmalarına rağmen 400 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fena bir rakam değil” diye cevap verdi. Kürşat Ceylan'ın “Sosyal etki girişimciliği konusunda bundan sonraki adımlar neler olacak?” sorusu üzerine Erdoğan, “Kürşat bu konuyla ilgili seninle özel konuşmamız lazım. Bu işin maliyet analizlerini yapmamız yazım. Seninle bu yola devam edebiliriz” dedi.

Söz alan sanatçı Metin Şentürk, “Biz eskiden, sizden önce, otururduk neler yapılması gerektiğini anlatarak hiçbir şey yaptıramazdık. Ama bugün nelerin yapıldığını anlattığımız günlere getirdiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Erdoğan, programın sonunda görme engelli Bager Çalışçı'nın piyanosuyla çaldığı Yemen Türküsüne ve Metin Şentürk'ün şarkılarına eşlik etti.