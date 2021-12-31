Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan, "Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılar ile karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu bir yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan, "Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılar ile karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından önce çıkan satır başları:
Ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılar ile karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişi ile uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketi ile ortadan kaldırdık.
Küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında, kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesi ile ortaya çıkan fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz.
Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.
Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt ediyoruz.
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