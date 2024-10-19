Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre birçok göreve yeni atama yapıldı.

Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:25

Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına ise İş Müfettişi Erhan Taylan atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Büyükelçi atamaları da Resmi Gazete'de yer aldı. Güney Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti'ne büyükelçi atamaları yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdür Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı. Sierra Leone Cumhuriyeti'ne Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.

Güney Sudan Cumhuriyeti'ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin atanırken Sırbistan Cumhuriyeti'ne ise İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.


Etiketler: #Resmi Gazete #Erdoğan #Atama

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