Erdoğan imzaladı: Hakim ve Cumhuriyet Savcısı atamaları Resmi Gazete’de

Yayınlanma: 09.10.2024 - 07:51

Güncelleme: 09.10.2024 - 07:51

Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 08.10.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanılığı İmzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna Göre: Kürşat Boyvat Sinop Ayancık ilçesi Hakimliği’ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşebap ilçesi Hakimliği’ne ve Ebru Kilit Bingöl Keği ilçesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.