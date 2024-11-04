Ereğli'de intihar girişimi!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak’ta meydana gelen olayda S.O. isimli bir kadın intihar girişiminde bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde S.O. isimli kadın intihar girişiminde bulundu.
Aynı evde bulunan yakınlarının yerde bileklerinden hafif yaralı halde bulduğu S.O. için, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi evde yaptı. İlk müdahalenin ardından S.O., Ereğli’deki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, S.O.’nun hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #Ereğli #İntihar girişimi
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