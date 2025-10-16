Ergün Poyraz 15 gündür tutuklu

AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafını yeniden paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan yazar Ergün Poyraz, 15 gündür cezaevinde. Avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, Poyraz’ı yargılayacak mahkemeye hâlâ karar verilemediğini söylerken, bunun arkasında süreci uzatma kaygısı olduğunu savundu.

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir Facebook paylaşımını alıntıladı, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düştü. Ertesi gün gözaltına alınan Poyraz, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun”a aykırılık gerekçesiyle tutuklandı.

‘HUSUMET GÜDÜLÜYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Poyraz’ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, dosyanın birkaç kez farklı mahkemelere gönderildiğini kaydederek, “Şu an Poyraz’ı yargılayacak mahkeme konusunda belirsizlik yaşanıyor. Bu nedenle tutukluluk süresi daha da uzuyor” dedi. Buzoğlu, bunun arkasında siyasi iktidarın Poyraz’a yönelik husumeti olduğunu savundu.

“Bahsettiğiniz husumet neden kaynaklanıyor” sorusuna ise, “Geçmişte yazdığı kitaplar var. Ergenekon soruşturmaları döneminde İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yapan Ali Fuat Yılmazer, 17-25 Aralık’tan sonra, tutuklanmadan önce basına açıklamalar yapmıştı. Ve orada ‘Ergün Poyraz gibi kimsenin dokunmadığı bir isim vardı, biz onu alma cesareti gösterdik’ demişti. Bu cesareti de tek başına, istihbarat şube müdürü olarak göstermemişti” sözlerini kullandı.

Poyraz geçmişte Refah Partisi, Fethullah Gülen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kitaplar yazmış, Ergenekon davasında 7 yıl tutuklu kalmıştı.

İLAÇLARI VERİLMEMİŞTİ

Avukat Buzoğlu, ‘husumetin bir parçası’ olarak, söz konusu Facebook paylaşımı nedeniyle yalnızca Poyraz’ın tutuklandığını söyledi. Ayrıca müvekkilinin cezaevine ilk girdiğinde ilaçlarının dahi verilmediğini anımsatarak, “İlaç konusu sizin geçmiş haberiniz de dahil olmak üzere basında yer aldıktan sonra çözüldü. Takdir edersiniz ki cezaevindeki bir kimsenin sağlığı, güvenliği, canı devlete emanettir. Ben sizinle görüşmemiş olsaydım ve Poyraz insülin alamamaktan ötürü şeker komasına girseydi ne olacaktı? Ya da kendisiyle ilgili bir olumsuzluğu basına kamusallaştıracak bir şekilde aktaramayan bir vatandaşın karşılaşabileceği tehditleri gözünüzün önüne getirin. Tüm bunlara birlikte baktığınızda çok da iyi niyetli, normal yasal prosedürlerin devam ettiğini düşünmek mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.