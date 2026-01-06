Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 11:52:00
Haber Merkezi
Erişime engellenen X hesaplarını gösteriyordu: O siteye erişim engeli getirildi

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerindeki kısıtlamaları aşarak, "erişime engellenmiş" hesap ve paylaşımları görüntülemeye olanak tanıyan XCancel.com platformuna erişim engeli getirildi.

EngelliWeb’in aktardığı bilgilere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 Ocak 2026 tarihli ve 490.05.01.2026.-10434 sayılı kararı ile XCancel.com adlı sitenin Türkiye’den erişimini durdurdu.

XCancel, açık kaynaklı "Nitter" altyapısını kullanarak, kullanıcıların X platformuna giriş yapmadan, reklamsız ve anonim bir şekilde içerikleri tüketmesini sağlıyordu.

Image

Platformun engellenmesiyle birlikte, Türkiye sınırları içerisinde kısıtlanan, erişim engeli getirilen hesaplara bu arayüz üzerinden ulaşım da kesilmiş oldu.

