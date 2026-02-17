Eriyen kar suları nedeniyle Tödürge Gölü taştı

5 kilometrekare alanı ile şehrin en büyük gölü olan ve Zara ilçesi yakınlarında yar alan Tödürge, doğal hayatın en önemli alanlarından biri olarak biliniyor.

17 balık türünün yaşadığı, 4-10 metre derinliğe sahip göl; tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kıl ördek, kara çaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ile sarı başlı kuyruksallayan kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında piknikçilerin tercih ettiği, kışınsa donan yüzeyinde buz altı dalışlarının yapıldığı göl, bu yılki yağışlardan olumlu yönde etkilendi. Son yılların en yüksek yağışını alan kentte, karların erken erimesi ve yağmur etkisiyle akarsu ve göller doldu.

Tödürge Gölü de yağmur ve kar sularının etkisiyle taştı. Taşan su tarım arazilerine kadar ilerledi. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.