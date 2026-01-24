Erkek vahşeti bitmiyor... Bağlayıp başından aşağı kezzap döktü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 15:02:00
Gaziantep'te bir kadın, boşandığı erkek tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda tedavi edilirken, saldırgan erkek ise polise teslim olduktan sonra tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde erkek vahşeti yaşandı.

İddiaya göre; iki çocuk annesi S.Ç. (31) evinde yalnız olduğu sırada boşandığı A.K. (36) adlı erkek eve geldi. Eve girer girmez S.Ç.'yi bağlayan A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen S.Ç.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan erkek ise, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

