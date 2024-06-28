Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Erzincan’da kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı aileden 2’i bebek, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:29
Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news

Kaza, Erzincan-Erzurum karayolunun 53’ncü kilometresi Sansa Deresi mevkisinde bugün saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Karabulut idaresindeki 08 AA U337 plaka kamyonet, Erzincan istikametinden Erzurum’a doğru seyri sırasında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kazada kamyonette bulunan aynı aileden Kenan (31), Canan (30), Aysel (23), Lina (5), Rana (3), Alamettin (2), Fetullah (23) ile bebekler Abdulkadir (1) ve Kerem Ali Karabulut (6 aylık) yaralandı.

Yaralılar Üzümlü ilçesinden sevk edilen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağlayarak Erzincan-Erzurum karayolunu açık tuttular. Kaza yapan araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.


Erzincan haberleri Kamyonet haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Otomobil, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Otomobil, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Uşak’ta otomobil kamyonet arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Uşak’ta otomobil kamyonet arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Ankara'da kamyonet, otomobile çarptı; 1 öldü, 2 yaralı

Ankara'da kamyonet, otomobile çarptı; 1 öldü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler