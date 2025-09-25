Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Peki, Erzurum'da fay hattı var mı? Erzurum'da fay hattı nereden geçiyor?

ERZURUM’DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Erzurum’u etkileyen en önemli fay hatları şunlardır:

Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu: Erzincan’dan başlayarak Erzurum üzerinden Kars’a kadar uzanan geniş bir fay kuşağıdır.

Aşkale Fayı: Erzurum’un Aşkale ilçesi çevresinde aktif olan bu fay, bölgedeki depremlerde önemli rol oynamaktadır.

Horasan–Narman Fay Hattı: Erzurum’un doğusunda yer alan Horasan ve Narman ilçeleri çevresinde uzanır.

Karlıova Üçlü Fay Kesişimi’ne Yakınlık: Erzurum, Bingöl Karlıova’daki Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının birleşim noktasına yakın bir konumdadır.

ERZURUM’UN DEPREM RİSKİ

Deprem uzmanlarına göre Erzurum, 1. derece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Bu da şehirde olası depremlere karşı hem bireysel hem de kurumsal anlamda hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.