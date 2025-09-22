Erzurum'da kan donduran anlar: Bir erkek, okey oynayan gençlere 'sallama' ile saldırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 11:29:00
İHA
Erzurum’da bir oyun salonunda, okey oynayan gençlerin yaşadığı olay izleyenleri şoke etti. Elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla gelen bir erkeğin gençleri tehdit etmesi ve sonrası yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Erzurum'da bir oyun salonunda okey oynayan gençlere bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırgan, genç kızların gövdelerini siper etmesiyle engellendi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Oyun salonunda yaşanan olay, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Okey oynayan gençlerin bulunduğu salona giren bir şahıs, elindeki 'sallama' tabir edilen bıçakla gençleri tehdit etti.

BIÇAKLI SALDIRI ANI ANINA KAYDEDİLDİ

Görüntülerde, şahsın okey oynayan gençlere doğru yürüdüğü, önce tehditlerde bulunduğu, ardından bıçağını çıkararak masadakilere doğru savurduğu görülüyor.

Genç kızların saldırgana engel olmak için gövdelerini siper etmesi de dikkat çekti.

KORKU VE PANİK ANLARI

Bir süre devam eden arbededen sonra, bıçaklı şahıs ve arkadaşı salonu terk etti. Gençler olaydan sonra korku ve panik içinde kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

