Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oldu: Uçak seferleri iptal edildi
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara’dan Erzurum’a gelecek uçak seferleri iptal edildi.
Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’dan iki, Ankara’dan ise bir Erzurum’a gelecek uçak seferleri iptal edildi.
Erzurum Havalimanı'nda ise kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
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