Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oldu: Uçak seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:15

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:15

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’dan iki, Ankara’dan ise bir Erzurum’a gelecek uçak seferleri iptal edildi.

Erzurum Havalimanı'nda ise kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

