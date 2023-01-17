Esenler'de feci kaza... Otobüs bekleyenlere otomobil çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:30

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:30

Feci kaza, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LHK 14 plakalı otomobil sürücüsü Seher Zeren, başka otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Seher Zeren idaresindeki otomobil önce park halindeki 34 ERJ 428 plakalı otomobile, ardından otobüs bekleyen yurttaşlara son olarak ise 34 ZA 3953 plakalı hafif ticari araca vurduktan sonra durdu.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Seher Zeren'in yanı sıra otobüs bekleyen Şevval İrem Çiçek, Harika Puğar, Ali Ceran, İlknur Avcu ve Şengül Bol'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonucu 22 yaşındaki Şevval İrem Çiçek'in otomobil çarpmasının etkisiyle kafasını yere vurduğu ve ağır yaralandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Seher Zeren ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.