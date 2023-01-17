Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Eskişehir’de köprülü kavşağın beton ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Tolga Akgün, hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi’nde bulunan kamyon fabrikasında birim müdürü olarak çalıştığı belirtilen, evli ve 2 çocuk babası Tolga Akgün, sabah işe gitmek için 34 EDK 436 plakalı otomobiliyle yola çıktı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Bir süre sonra Akgün’ün kontrolünü yitirdiği otomobil, Çukurhisar köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Tolga Akgün, hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tolga Akgün’ün cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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