Esenyurt'ta dehşet anları: Kaldırımda oturan 2 kadına saldırdı!

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi daha önceden tartıştığı 2 kadına kaldırımda oturdukları sırada tekme tokat saldırdı.

Kontrolden çıkan öfkeli kişi saçlarından tuttuğu kadınlardan birini yerde sürükledi. Diğer kadın ise duruma engel olmaya çalıştı. Şüpheli bu sırada olaya müdahale etmek isteyen 1 kişiye de 'Gördün mü görmedin' diyerek tehditler savurdu.

'KOCANI ÇAĞIR ONU DA DÖVECEĞİM'

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin kadınları tekme tokat darbettiği anlar görülüyor. Ardından şüpheli olaya müdahale etmek isteyen 1 kişiyi de tehdit ediyor. Şüphelinin kaçan bir kadının arkasından, 'Kocanı da çağır onu da döveceğim' diyerek bağırdığı anlar da görüntülere yansıyor.

Diğer yandan olayla polis merkezine herhangi bir ihbar olmadığı öğrenilirken, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sosyal medyada yayılan görüntülerdaki şüpheli ve mağdurların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.