Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli kadın ölümü

İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan(48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin girdiği dairede kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 07:36
Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli kadın ölümü
Abone Ol google-news

Gökevler Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Adli Tıp Kurumu Esenyurt

İlgili Haberler

Esenyurt'ta dehşet anları: Eşi ve çocukları evdeyken daireyi ateşe verdi

Esenyurt'ta dehşet anları: Eşi ve çocukları evdeyken daireyi ateşe verdi
Yer Esenyurt... Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar!

Yer Esenyurt... Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar!
Esenyurt'ta kendini polis olarak tanıttı 5 kilogram altını alıp kaçtı

Esenyurt'ta kendini polis olarak tanıttı 5 kilogram altını alıp kaçtı

En Çok Okunan Haberler