Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli kadın ölümü

Yayınlanma: 19.08.2023 - 07:36

Güncelleme: 19.08.2023 - 07:38

Gökevler Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.