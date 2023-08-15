Yer Esenyurt... Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar!
İstanbul Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı.
Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı.
Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören yurttaşlarda şaşkınlığa neden oldu.
Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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