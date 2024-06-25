Esenyurt'ta kiracı ile ev sahibi arasında 'evden çıkartma' kavgası!

Esenyurt’ta ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan “evden çıkartma” kavgasında ortalık karıştı. Kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:15
Esenyurt'ta kiracı ile ev sahibi arasında 'evden çıkartma' kavgası!
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Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde iddiaya göre ev sahibi , uzun süredir çıkartmaya çalıştığı kiracısıyla karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışma giderek büyürken taraflar birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga ekiplerin müdahalesi sonrası sona ererken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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