Esenyurt'ta ruhsatsız fatura ödeme merkezi yüzlerce kişiyi mağdur etti

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:48

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:48

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bir iş merkezi içerisinde bulunan fatura ödeme ofisinden yüzlerce kişi elektrik ve doğalgaz faturalarını ödedi. Faturalarını ödediklerini düşünen yüzlerce kişi, kısa bir süre sonra 'ödenmemiş borcunuz var' şeklinde ihtar mesajı aldı.

Mesajları okuyan yurttaşlar, soluğu fatura ödeme merkezinin önünde aldı. Fatura ödeme merkezinde çözüm bulamayan yurttaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerini mühürledi. Öte yandan fatura ödeme merkezine geldikten sonra kapının mühürlü olduğunu gören başka yurttaşlar ise şok oldu. Ellerinde faturalarıyla iş yerinin önünde toplanan mağdur yurttaşlar isyan etti.

"ÖDENMEMİŞ BORCUNUZ VAR"

Mağdur Selahattin Çukur, "Geçen gün faturaları yatırdım, bugün de telefonuma mesaj geldi ödenmemiş borcunuz var diye. Ben de faturayı alıp geldim yetkililer buradaysa göstermek için. Bugün de doğalgazı yazdılar, aynı şekilde doğalgazlar yatırılmamış bugün ihtarname geldi; 'Yatırılmamış borcunuz var, bir an önce yatırın yoksa kesilecek.' Burada biraz önce de geldiğimde 8-10 kişi daha vardı. Bunlara bu yetkiyi kim veriyor, böyle açıyorlar bu yerleri, vermesinler kardeşim, yetki vermesinler. Milleti neden perişan ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"ÖDEMEZSEK KESİLECEK"

Başka bir mağdur olan Ahmet Kaya, "Elektrik faturasını yatırdım, şimdi elektrik faturası geldi, ödenmemiş. Elektrik idaresini aradım, oraya da ödenmemiş. 490 lira, beş gün içinde kesilecek ödemezsek" dedi.

"O YETKİLİ DEĞİL, ORADA ÖDEMEYİN"

Mağdur Ahmet Karagöz ise, "Faturamı ödemeye geldim, bir tane daha faturam vardı ödemedim. Gittim, Bulut durağında ödedim dedi ki 'O yetkili değil kardeşim, bundan sonra orada ödemeyin'. 3 gün içinde bana ihtar gelmiş" şeklinde konuştu.

"YİNE 215 LİRA GELMİŞ"

Yaşadığı binada 10 dairenin benzer şekilde mağdur olduğunu söyleyen Salih Baybura, "Fatura 215 burada da 215. Daha günü gelmeden bir gün öncesinden yatırdım. Yine 215 lira gelmiş burada. Bizim binaya komple böyle gelmiş, 10 daire var hepsine gelmiş" ifadelerine yer verdi.

"240 LİRA ELEKTRİK BORCU GELDİ"

Son olarak konuşan mağdur Emine Güler, "240 lira elektrik borcu geldi onu yatırdım. Ceza geldi yeniden onu yatırdım geldim. Burası kapanmadan önce 500 lira ve 481 lira doğalgaz faturam vardı onu yatırdım o da şimdi borcu görünüyor içeride" dedi.