Esenyurt'ta taciz iddiasına dayak
Esenyurt'ta iki farklı olayda taciz iddiasıyla 2 kişi çevredekiler tarafından darbedildi.
Sokak arasında bir kadının bağırışlarını duyan çevre sakinleri, sesin geldiği sokağa koştu. Kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin tekme ve yumruklarla darbedildiği olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diğer olay, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. İETT otobüsünde bir kişinin kadını taciz ettiği iddiası üzerine vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Şüpheli kaçmaya çalışırken otobüs şoförü tarafından kapıların kapatıldığı öğrenildi. Otobüsten indirilen şüpheli vatandaşlar tarafından dakikalarca dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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