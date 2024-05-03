Metro sapığı farklı bir taciz olayında yakalandı! Gözaltına alındı

Başakşehir'de metroda kadın yolcuya tacizde bulunan şüpheli, farklı bir taciz olayından yakalandı.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:00
Metro sapığı farklı bir taciz olayında yakalandı! Gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da Z.B'nin, metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, şüphelinin, başka bir metroda vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra hastaneye gittiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G., farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.

Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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