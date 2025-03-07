Esenyurt'ta trafikte kavga: Babasının bacağına sarılarak engellemeye çalıştı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:26

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:40

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi. Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı. Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu. Sürücülerden biri aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

KAVGA NEDENİYLE TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Kavga nedeniyle, trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.