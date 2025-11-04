Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eşinden haber alamayınca garaja indi: Otomobilin içinde ölü buldu

Eşinden haber alamayınca garaja indi: Otomobilin içinde ölü buldu

4.11.2025 21:24:00
Eşinden haber alamayınca garaja indi: Otomobilin içinde ölü buldu

Sivas’ta yaşlı adam, apartmanın garajında otomobili içerisinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Yenidoğan Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. Eşi Mustafa Koç’tan (76) haber alamayan F.K., apartmanın garajına indi.

Eşini otomobilin içerisinde hareketsiz yatarken bulan F.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Mustafa Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.

